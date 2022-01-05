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Детей, которые не привиты от полиомиелита, начнут вакцинировать в конце января – Минздрав Украины

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Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка, подчеркнули в Минздраве
Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка, подчеркнули в Минздраве
Фото: depositphotos.com

Дети в возрасте от шести месяцев до шести лет, пропустившие прививки от полиомиелита или получившие их с нарушением календаря, будут вакцинированы инактивированной полиовакциной. Об этом 5 января сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

Вакцинация начнется в конце января 2022 года. После завершения этого раунда будут проведены три тура дополнительной иммунизации детей до шести лет оральной полиовакциной.

"Полиомиелит угрожает большому количеству невакцинированных и не полностью вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям. Если есть нарушение календаря прививок или пропущенные вакцинации, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу и привиться", – сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В Минздраве напомнили, что в прошлом году в двух областях Украины – Ровенской и Закарпатской – у 20 детей подтвердили полиомиелит.

Контекст:

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека к человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 95% детей, сообщала "BBC News Україна" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. По информации главы офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине только 53% детей до одного года получили прививку от полиомиелита согласно национальному календарю вакцинации.

6 октября 2021 года стало известно о вызванном полиомиелитом случае паралича у полуторагодовалого мальчика в Ровенской области. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10. В области из-за вспышки объявили чрезвычайную ситуацию.

Еще один случай зафиксировали в Закарпатской области – в результате полиомиелита у 12-летней девочки парализовало ногу. Как рассказала Zaxid.net главный эпидемиолог области Виктория Тимчик, это произошло в сентябре. У девочки подтвержден именно вакцинный штамм. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

Полиомиелит вернулся в Украину впервые за многие годы, под угрозой – дети в возрасте до пяти лет, говорил Кузин, призывая граждан вакцинировать детей. Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Теги: Украина, эпидемия, дети, полиомиелит, болезнь, Минздрав, вакцина, Игорь Кузин, прививки, родители, иммунитет
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