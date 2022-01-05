Детей, которые не привиты от полиомиелита, начнут вакцинировать в конце января – Минздрав Украины

Вакцинация начнется в конце января 2022 года. После завершения этого раунда будут проведены три тура дополнительной иммунизации детей до шести лет оральной полиовакциной.

"Полиомиелит угрожает большому количеству невакцинированных и не полностью вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям. Если есть нарушение календаря прививок или пропущенные вакцинации, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу и привиться", – сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В Минздраве напомнили, что в прошлом году в двух областях Украины – Ровенской и Закарпатской – у 20 детей подтвердили полиомиелит.