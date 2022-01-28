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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожье после взрыва обрушилась часть дома, известно об одном погибшем, спасатели ищут людей под завалами

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По предварительным данным, повреждены семь квартир
По предварительным данным, повреждены семь квартир
Фото: ДСНС України / Facebook

Ранним утром 28 января в квартире четырехэтажного жилого дома в Запорожье произошел взрыв газа. Один человек погиб, еще двое пострадали, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Врыв произошел в 4.04 на втором этаже четырехэтажного дома с четырьмя подъездами и разрушил несущие элементы одного подъезда. По предварительным данным, повреждены семь квартир.

Из разрушенного подъезда спасатели эвакуировали 15 жильцов.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/303645251803371

Позднее в ГСЧС сообщили, что спасатели разбирают разрушенные конструкции и ищут возможных пострадавших.  Работает штаб по ликвидации последствий, развернут мобильный пункт обогрева.

"Нацполиция организовала охрану общественной безопасности и недопущение мародерства. Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения", – говорится в сообщении. 

В ГСЧС уточнили, что всего к ликвидации последствий взрыва привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС – 40 спасателей и 10 единиц техники.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/303677381800158

Теги: Запорожье, взрыв, ГСЧС, спасатели, пострадавшие, взрывы, Нацполиция, погибшие, квартира, дом
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