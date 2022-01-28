В Запорожье после взрыва обрушилась часть дома, известно об одном погибшем, спасатели ищут людей под завалами

По предварительным данным, повреждены семь квартир Фото: ДСНС України / Facebook

Врыв произошел в 4.04 на втором этаже четырехэтажного дома с четырьмя подъездами и разрушил несущие элементы одного подъезда. По предварительным данным, повреждены семь квартир.

Из разрушенного подъезда спасатели эвакуировали 15 жильцов.

Позднее в ГСЧС сообщили, что спасатели разбирают разрушенные конструкции и ищут возможных пострадавших. Работает штаб по ликвидации последствий, развернут мобильный пункт обогрева.

"Нацполиция организовала охрану общественной безопасности и недопущение мародерства. Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что всего к ликвидации последствий взрыва привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС – 40 спасателей и 10 единиц техники.