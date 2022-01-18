В Запорожье полиция ищет мать погибшей четырехмесячной девочки

Ребенок находился в антисанитарных условиях и его недостаточно кормили, сообщили в полиции Фото: zp.npu.gov.ua

О смерти ребенка в полицию сообщили врачи. Девочку пытались реанимировать в карете скорой помощи, но безуспешно.

Полиция выяснила, что мать надолго оставила младенца на своего знакомого, который и вызвал скорую.

"Ребенок находился в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм", – говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

По информации полиции, 29-летняя мать ребенка ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Полиция разыскивает женщину.

Открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает ограничение или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Об отце ребенка в сообщении ничего не говорится.