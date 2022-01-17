В Украине упростили COVID-вакцинацию детей от 12 лет

Детям 12–13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна Фото: depositphotos.com

В частности, отменено требование об обязательном наличии других прививок. Теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12–17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.

С собой нужно иметь свидетельство о рождении (для детей 12–13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14–17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

Детям 12–13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Для вакцинированных COVID-19 также есть возможность генерации детского COVID-сертификата.