Командир закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты на полигоне в Николаевской области и выжил

Федосенко мгновенно оценил ситуацию и спас жизнь подчиненному, рассказали в ВСУ Фото: Командування Сил логістики ЗСУ / Facebook

Инцидент произошел во время проведения занятий по огневой подготовке – метанию боевых гранат.

"Старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил скатившуюся на бруствер гранату, руководитель среагировал мгновенно – оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой", – говорится в сообщении.

В результате Федосенко получил осколочное ранение и травмы, его госпитализировали. Отмечается, что лейтенанта ждет недолгая реабилитация.

Командование Сил логистики ВСУ подготовило ходатайство на имя главнокомандующего Вооруженными силами Украины о поощрении старшего лейтенанта Федосенко.

Отмечается, что Федосенко окончил Военную академию Одессы и служит в ВСУ уже два с половиной года.