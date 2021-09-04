В Запорожье школьник на уроке пережил клиническую смерть

"Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом", – написал Малашенко.

Инцидент произошел в городской гимназии №8. До приезда "скорой" реанимационные действия проводили сотрудники школы, инженер по охране труда и медсестра, сообщили жители города в комментариях.

Зампредседателя Запорожской ОГА Злата Некрасова написала в Facebook, что ребенок в реанимации в тяжелом состоянии. Она отметила, что в этой школе уже был похожий случай с другим учеником.

"Врачи обеспокоены: второй случай с похожей симптоматикой. Собираем рабочую группу, в состав которой будут входить медики", – сообщила Некрасова.