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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожье завершили поисковые работы в доме, где произошел взрыв. Мэрия выплатит пострадавшим помощь

На месте происшествия продолжается разбор разрушенных конструкций
На месте происшествия продолжается разбор разрушенных конструкций
Фото: dsns.gov.ua

В Запорожье днем 28 января спасатели завершли поисковые работы в доме, где утром произошел взрыв. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия продолжается разбор разрушенных конструкций. В результате взрыва погиб один человек, двое пострадали. Взрыв азрушиил несущие элементы в одном из подъездов дома, пострадали семь квартир.

ГСЧС развернула во дворе дома мобильный пункт обогрева, жителям оказывают помощь психологи.

В мэрии Запорожья пострадавшим от взрыва пообещали материальную помощь, каждая семья получит 28,7 тыс. грн, сообщило Общественное.

Предварительно чиновники квалифицировали инцидент как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Контекст:

Ранним утром 28 января в квартире четырехэтажного жилого дома в Запорожье произошел взрыв газа.

К ликвидации последствий взрыва привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС – 40 спасателей и 10 единиц техники.

Теги: Украина, Запорожье, взрыв, ГСЧС, помощь, спасатели, пострадавшие, квартира, психолог, происшествие
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