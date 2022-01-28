В Запорожье завершили поисковые работы в доме, где произошел взрыв. Мэрия выплатит пострадавшим помощь

На месте происшествия продолжается разбор разрушенных конструкций. В результате взрыва погиб один человек, двое пострадали. Взрыв азрушиил несущие элементы в одном из подъездов дома, пострадали семь квартир.

ГСЧС развернула во дворе дома мобильный пункт обогрева, жителям оказывают помощь психологи.

В мэрии Запорожья пострадавшим от взрыва пообещали материальную помощь, каждая семья получит 28,7 тыс. грн, сообщило Общественное.

Предварительно чиновники квалифицировали инцидент как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Фото: dsns.gov.ua