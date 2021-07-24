В Житомире от побоев скончался заключенный. Фельдшер написал, что мужчина умер от сердечной недостаточности

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стали тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок.

"Вместе с тем, фельдшер городской медчасти филиала Центра охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы 18 июля в день трагического события констатировал смерть заключенного с предварительным диагнозом "острая сердечная недостаточность", – сообщили в прокуратуре.

Житомирская окружная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"Окружной прокуратурой начаты еще два уголовных производства по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработниками городской медчасти филиала госучреждения "Центр охраны здоровья" и по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами житомирского учреждения исполнения наказаний служебных обязанностей по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенными (соответственно, ч. 1 ст. 140 и ч. 2 ст. 367 УК Украины)", – отметили в релизе.

Материалы дела объединены в одно производство, его направили в Госбюро расследований Украины для проведения досудебного расследования.