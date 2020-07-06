В Житомирской области обнаружили подростка с огнестрельным ранением в голову

В Житомирской области 4 июля исчез 13-летний подросток, его тело нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны.

5 июля утром в заброшенном здании в одном из сел Житомирской области нашли 13-летнего мальчика с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию около 9.00. На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля около 19.00, средний сын ушел из дома и не вернулся. Родители разыскивали его с ночи вместе с односельчанами, а утром нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны в окрестностях села Майстрив.

По версии полиции, подросток без ведома отца взял из сейфа его охотничье ружье и совершил самоубийство.

По данному факту начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти ребенка. Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в социальных сетях.