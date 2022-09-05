Во Львове задержали мужчину, бросившего две гранаты в экипаж патрульных – полиция

Днем в полицию поступило сообщение о том, что на улице Белогорской во Львове неизвестный мужчина ведет себя агрессивно и угрожает прохожим гранатой. Когда экипаж патрульной полиции прибыл на место, то обнаружил мужчину, который вел себя неадекватно и угрожал применить оружие.

"На замечания полицейских он не реагировал, а вместо этого бросил одну гранату в сторону полицейских, а потом – в салон патрульного автомобиля, после чего спрятался в доме", – говорится в сообщении.

В результате взрывов никто не пострадал.

Правоохранители установили личность мужчины, 24-летнего жителя Харькова, и его 29-летнего брата, который находился в доме.

Открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – пожизненное лишение свободы.

Полицейские также сообщили о намерении задержать братьев по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В чем именно подозревают старшего из них, не уточняется.