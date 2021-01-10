Во Львовской области на горнолыжном курорте пострадали четыре туриста – ГСЧС

Спасатели оказали помощь туристам, которые получили травмы на горе Тростян и Высокий Верх во Львовской области. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели Славской поисково-спасательной группы помогли четырем травмированным туристам-лыжникам, один из которых – ребенок. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"На горе Тростян оказана помощь двум травмированным туристам, на горе Высокий Верх оказана помощь двум туристам-лыжникам, один из них – ребенок", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели напомнили о необходимости придерживаться правил безопасного катания на лыжных трассах и соблюдать безопасную скорость.

Вершины Высокий Верх и Тростян находятся в Сколевском районе Львовской области и относятся к горнолыжному курорту Славское.