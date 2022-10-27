Во Львовской области погиб мужчина, упав с перрона на рельсы – полиция

"На путях было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. [...] Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 52-летний местный житель. Также предварительно установлено, что мужчина погиб в результате наезда поезда, упав с перрона на пути", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Город Мостиска расположен к западу от Львова, возле границы с Польшей.