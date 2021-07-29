"Всю жизнь отдал авиации". Ведущий Комаров рассказал о пилоте, который погиб в авиакатастрофе на Прикарпатье

Комаров: Пилоты едины во мнении: если Табанюк не смог справиться с этой ситуацией – она была неисправимой Фото: Дмитро Комаров / Facebook

"Мне сложно писать и говорить. Игорь был моим другом. Он – один из лучших пилотов Украины. Человек, который всю свою жизнь, время, силы и энергию отдал авиации. Ее развитию. Человек, который за свои деньги возродил аэродром в Коломые из руин, открыл летную школу, проводил праздники для всех желающих", – рассказал телеведущий.

Комаров добавил, что последний раз виделся с погибшим 10 июня на фестивале, который пилот традиционно проводил после праздника Ивана Купала и куда "прилетели самолеты практически из всех городов Украины, и даже из Европы".

"Мой телефон разрывается, пообщался с очень многими пилотами. Они едины во мнении: если Табанюк не смог справиться с этой ситуацией – она была неисправимой. Он 40 лет за штурвалом", – подчеркнул путешественник.

Комаров обратился к руководству города и страны с просьбой, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни – аэродром, который, по словам телеведущего, в последний год пытались "отжать" у летчика.