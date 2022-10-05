Подозреваемый в убийстве полицейской в Черновцах погиб при задержании

Он добавил, что при задержании мужчина снова применил огнестрельное оружие.
Позже глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что задержанный умер. Ему было 53 года. Он – уроженец Крыма, зарегистрирован в Житомирской области.
3 октября в Черновцах сотрудники полиции поехали на вызов о том, что возле школы неизвестный совершает развратные действия. Злоумышленник начал стрелять, в результате 22-летняя патрульная полицейская Таисия Татарин погибла, а ее напарник получил ранения. Тогда стрелявшему удалось скрыться.