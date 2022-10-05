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ПРОИСШЕСТВИЯ

Подозреваемый в убийстве полицейской в Черновцах погиб при задержании

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Задержали мужчину, который убил полицейскую Таисию Татарин
Задержали мужчину, который убил полицейскую Таисию Татарин
Фото: Поліція Чернівецької області / Facebook

В Черновцах задержали злоумышленника, который, предположительно, два дня назад развращал детей у школы и убил полицейскую. Об этом 5 октября сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в Facebook.

Он добавил, что при задержании мужчина снова применил огнестрельное оружие.

https://www.facebook.com/rostislavsmirnov/posts/pfbid0dJhxxB5U7gBrWskaJdsdjTGTjSFq4cQE4pnNVWAqhEiQQdJyM3ypEZwFYW3hXBGTl

Позже глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что задержанный умер. Ему было 53 года. Он – уроженец Крыма, зарегистрирован в Житомирской области.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid02kXk9sMTSzntM6E3LTSGoZNEcuKmhqoYyLx7HnoWfgutq9taeT3jcnRXk1i2NV8fql

Контекст:

3 октября в Черновцах сотрудники полиции поехали на вызов о том, что возле школы неизвестный совершает развратные действия. Злоумышленник начал стрелять, в результате 22-летняя патрульная полицейская Таисия Татарин погибла, а ее напарник получил ранения. Тогда стрелявшему удалось скрыться.

Теги: стрельба, Черновцы, полиция, задержание, происшествия
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