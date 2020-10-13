Женщина с поддельным паспортом пыталась выехать из Украины с тремя детьми – Госпогранслужба

Во время оформления пассажиров авиарейса Львов – Стамбул пограничники выявили поддельный паспорт у 24-летней гражданки Кыргызстана. Она пыталась выехать в Турцию с тремя девочками. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Женщину задержали и доставили в пункт временного содержания, дети находятся с ней Фото: dpsu.gov.ua

Женщину с поддельным паспортом обнаружили во время оформления пассажиров авиарейса Львов – Стамбул, с ней путешествовали три девочки – 2014-го, 2016-го и 2018 годов рождения. Об этом 13 октября сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Во время проверки документов пограничники выяснили, что 24-летняя женщина пользуется фальшивым паспортом гражданки Кыргызстана, в нем заменены страницы с установочными данными.

"Она утверждает, что прилетела во Львов год назад, в Украине потеряла документы, новый паспорт получили и прислали из дома родители", – отмечено в сообщении.

В базе данных Госпогранслужбы нет информации о том, что лицо с указанными данными въехало в Украину, подчеркнули пограничники.

Женщину задержали и доставили в пункт временного содержания, дети находятся с ней. Пограничники выясняют личность задержанной и обстоятельства ее въезда в Украину.