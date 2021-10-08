Житель Днепра уехал из города, оставив кастрюлю на плите, и попросил ее выключить пожарных – СМИ

Пожарные увидели в окно, что на плите стоит кастрюля, под которой горит огонь Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

По информации издания, мужчина позвонил в Службу спасения "101" и сообщил, что, вероятно, оставил кастрюлю на включенной плите без присмотра. На место вызова прибыли пожарные. Информация подтвердилась, через окно было видно, что на плите включен газ, а сверху стоит кастрюля.

Заявителю перезвонили – он объяснил, что ему ночью пришлось срочно собраться и уехать. На момент звонка он уже подъезжал к Мариуполю и вернуться обратно не мог.

Он попросил спасателей, чтобы те залезли в окно и выключили плиту. Пожарные так и поступили. Мужчина претензий к спецслужбам не имел и подтвердил, что полностью несет ответственность за инцидент.