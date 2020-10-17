Житель Харькова требовал $20 тыс. от следователя ГБР за неразглашение информации

Житель Харькова, находившийся в сговоре с другими лицами Государственного бюро расследований, требовал от следователя ГБР и его знакомого $20 тыс. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В Харькове задержали мужчину, который требовал неправомерную выгоду от следователя Госбюро расследований и его знакомого за неразглашение личной информации, прекращение проведения негласных следственных действий в отношении следователя ГБР и непередачу полученных сведений руководству бюро. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, житель Харькова, действуя по предварительному сговору с другими лицами Государственного бюро расследований, требовал от следователя ГБР и его знакомого $20 тыс.", – сказано в сообщении.

Следователи ГБР задержали мужчину во время получения денег. Подозреваемому собираются сообщить о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет.