Жителя Тернополя, ранившего двух детей, приговорили к семи годам тюрьмы за стрельбу из дробовика по школьникам

Судья признал его виновным в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины: ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое повреждение). Приговор еще не вступил в силу – Устинов может подать апелляцию.

Устинов в суде частично признал вину, но пытался доказать, что инцидент произошел случайно – дробовик якобы выстрелил, пока он его чистил, сообщило издание Zahid.net. Однако следствие установило, что он стрелял по детям умышленно.