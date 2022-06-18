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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жителя Тернополя, ранившего двух детей, приговорили к семи годам тюрьмы за стрельбу из дробовика по школьникам

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Устинов настаивал на том, что инцидент произошел случайно
Устинов настаивал на том, что инцидент произошел случайно
Фото: Тернопільська обласна прокуратура / Telegram

Тернопольский горрайонный суд 15 июня назначил семь лет тюрьмы 42-летнему Валерию Устинову, который в январе 2021 года стрелял из ружья в окно и ранил двух школьников. Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура.

Судья признал его виновным в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины: ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое повреждение). Приговор еще не вступил в силу – Устинов может подать апелляцию.

Устинов в суде частично признал вину, но пытался доказать, что инцидент произошел случайно – дробовик якобы выстрелил, пока он его чистил, сообщило издание Zahid.net. Однако следствие установило, что он стрелял по детям умышленно. 

Контекст:

В Тернополе 21 января 2021 года во время катания на санках на спортивной площадке возле школы №26 пострадали двое школьников – 11-летний Максим Капустяник, у которого насчитали 42 ранения от частичек дроби, и восьмилетний Максим Дубовик, который получил ранение щеки.

Полиция выяснила, что в детей стреляли из охотничьего гладкоствольного оружия из соседнего дома. Были установлены траектория выстрела и окно, из которого стреляли. В этой квартире правоохранители нашли ружье, которое "стреляет соответствующими гладкоствольными охотничьими дробными патронами". В полиции пояснили, что дробинки от таких патронов разлетаются на очень большое расстояние, их в патроне может быть более 100.

Теги: Тернополь, стрельба, прокуратура, приговор, хулиганство, дети, школьники, ранение, суд
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