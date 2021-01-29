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ПРОИСШЕСТВИЯ

Журналист: В Киеве "порешали" – курорт "Захар Беркут" в Славском, где на подъемниках регулярно застревают люди, продолжает работать

Государственная служба Украины по вопросам труда пыталась через суд запретить эксплуатацию горнолыжного подъемника, но иск был отклонен, сообщил журналист и политолог Кирилл Сазонов.

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Кирилл Сазонов: Сейчас сезон. Подумаешь, пара замерзших или убившихся лыжников. Спишут в статистику
Кирилл Сазонов: Сейчас сезон. Подумаешь, пара замерзших или убившихся лыжников. Спишут в статистику
Фото: Кирилл Сазонов / Facebook

Курорт "Захар Беркут" в Славском, где на подъемниках регулярно застревают люди, продолжает работать вопреки предписаниям Государственной службы Украины по вопросам труда – благодаря связям его владельцев в Киеве, заявил на своей странице в Facebook журналист и политолог Кирилл Сазонов.

"На курорте "Захар Беркут" из-за внезапной остановки подъемника застряли 14 человек. После очередной аварии Гоструда провела проверку горнолыжного комплекса. Проверка выявила грубые нарушения в эксплуатации подъемника и существенные недостатки в его техническом состоянии. Гоструда пошла во Львовский окружной админсуд с просьбой запретить работу канатной дороги. Однако иск был отклонен", – отметил Сазонов.

Он утверждает, что о связях хозяев в Киеве сообщали местные жители.

"Местные говорят, что продолжение эксплуатации подъемника в Славском "порешали" через Киев. Здесь у владельцев курорта внушительные связи. Курорт продолжает работать. Сотни людей каждый день подвергаются неоправданному риску", – пишет эксперт.

По словам Сазонова, ситуация с неисправными подъемниками в Славском возникает периодически, он напомнил про аварию подъемника, которая произошла 1 января. Тогда из-за внезапной остановки на подъемнике застряли 74 человека, среди них – беременные и дети. При помощи спасателей и волонтеров за два с половиной часа всех пострадавших удалось спустить на землю.

"Инструкции по технике безопасности пишутся кровью". Мы знаем немало трагедий на горнолыжных курортах с десятками погибших и раненых. Очень бы хотелось, чтобы наши владельцы курортов, судьи и чиновники наконец открыли глаза. Вспомнили про возможные последствия своей безответственности. Но сейчас сезон. Подумаешь, пара замерзших или убившихся лыжников. Спишут в статистику", – резюмировал Сазонов.

https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3665275796893152

Теги: авария, Карпаты, безопасность, Кирилл Сазонов, суд
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