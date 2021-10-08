Журналистка Луговая, на которую напали в поезде, отсудила у "Укрзалізниці" компенсацию 100 тыс. грн

Луговая до сих пор лечит последствия нападения Фото: Анастасия Лугова / Facebook

По словам женщины, решением суда она не удовлетворена. Она просила компенсацию в размере 500 тыс. грн за двоих – за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения.

"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения позвонков шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, нужно вставить брекеты. Также работаю с психологами", – рассказала пострадавшая.