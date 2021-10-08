Журналистка Луговая, на которую напали в поезде, отсудила у "Укрзалізниці" компенсацию 100 тыс. грн

По словам женщины, решением суда она не удовлетворена. Она просила компенсацию в размере 500 тыс. грн за двоих – за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения.
"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения позвонков шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, нужно вставить брекеты. Также работаю с психологами", – рассказала пострадавшая.
Луговая в ночь на 31 июля 2020 года была избита одним из пассажиров в купе поезда "Мариуполь – Киев" на глазах у своего сына. По ее словам, мужчина пытался ее изнасиловать.
Подозреваемого, Виталия Рудзько, задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его без права выхода под залог.
23 октября 2020 года Киевская городская прокуратура №9 направила в суд обвинительный акт в отношении Рудзько. Ему инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
В конце октября во время закрытого судебного заседания Рудзько попросил у Луговой прощения. Луговая заявила, что будет настаивать на более серьезном наказании.
В апреле 2021 года Рудзько госпитализировали из СИЗО в связи с ухудшением состояния здоровья из-за болезни, а через несколько дней он скончался.
После случившегося Луговая снялась в клипе певицы alyona alyona и запустила свой проект о насилии "Не мовчи".