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Евромайдан

Суд приговорил к пяти годам тюрьмы обвиняемого в похищении Луценко и Вербицкого. И освободил от наказания

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Адвокаты говорят, что суд изменил степень тяжести преступления
Адвокаты говорят, что суд изменил степень тяжести преступления
Фото: pixabay.com

3 апреля Шевченковский райсуд Киева признал Александра Медведя виновным в похищении девять лет назад активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Об этом сообщают "Ґрати".

"Шевченковский райсуд Киева признал Александра Медведя виновным в похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко из Александровской больницы 21 января 2014 года", – говорится в сообщении.

Суд также вынес приговор подсудимому, отмечают "Ґрати".

"Судья Лидия Щебуняева назначила Медведю пять лет заключения, но освободила от наказания из-за истечения срока давности. Об этом сообщила представитель потерпевшего Луценко Любовь Криган", – сказано в твите.

Адвокатская совещательная группа отметила в Facebook, что в процессе судебного разбирательства Щебуняева изменила инкриминируемую Медведю часть статьи Уголовного кодекса Украины.

"Суд не увидел тяжелых последствий похищения – причинения физической боли потерпевшим и смерти Юрия Вербицкого. Прямым следствием изменения обвинения судом стало освобождение Медведя от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 146 (преступление средней тяжести) вместо инкриминируемого прокуратурой ч. 3 ст. 146 (тяжкое преступление)", – объяснили юристы.

Они рассказали, что по делам о похищении Луценко и убийстве Вербицкого в судах продолжается рассмотрение дел в отношении 14 человек (12 гражданских и двух бывших правоохранителей), четыре приговора уже вынесли.

https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/pfbid032VjGqsCTjVjew6aJvSaxTr2QL9omPTdz59V43SAGbDgUZHrT8C2UCKDYGioM2Mxkl

Контекст:

Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Евромайдан, смерть, убийство, прокуратура, похищение, следствие, приговор, преступление, активист, судья, суд
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