Суд приговорил к пяти годам тюрьмы обвиняемого в похищении Луценко и Вербицкого. И освободил от наказания

"Шевченковский райсуд Киева признал Александра Медведя виновным в похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко из Александровской больницы 21 января 2014 года", – говорится в сообщении.

Суд также вынес приговор подсудимому, отмечают "Ґрати".

"Судья Лидия Щебуняева назначила Медведю пять лет заключения, но освободила от наказания из-за истечения срока давности. Об этом сообщила представитель потерпевшего Луценко Любовь Криган", – сказано в твите.

При цьому суддя Лідія Щебуняєва призначила Медведю п'ять років ув'язнення, але звільнила від покарання через закінчення термінів давності. Про це повідомила представниця потерпілого Луценка — Любов Криган. — * рати (@Graty_me) April 3, 2023

Адвокатская совещательная группа отметила в Facebook, что в процессе судебного разбирательства Щебуняева изменила инкриминируемую Медведю часть статьи Уголовного кодекса Украины.

"Суд не увидел тяжелых последствий похищения – причинения физической боли потерпевшим и смерти Юрия Вербицкого. Прямым следствием изменения обвинения судом стало освобождение Медведя от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 146 (преступление средней тяжести) вместо инкриминируемого прокуратурой ч. 3 ст. 146 (тяжкое преступление)", – объяснили юристы.

Они рассказали, что по делам о похищении Луценко и убийстве Вербицкого в судах продолжается рассмотрение дел в отношении 14 человек (12 гражданских и двух бывших правоохранителей), четыре приговора уже вынесли.