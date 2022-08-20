В суд передали обвинение относительно пяти фигурантов дела об убийстве журналиста Веремия – Офис генпрокурора

"В суд направлен обвинительный акт в отношении пяти гражданских лиц в совершении преступлений во время Революции достоинства. Расследованием установлено, что обвиняемые в ночь с 18-го на 19 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирская и Большая Житомирская в Киеве препятствовали проведению собраний граждан и законной профессиональной деятельности журналистов", – говорится в сообщении.

Прокуроры отметили, что эти же люди "совершили умышленное убийство журналиста Вячеслава Веремия".

"Обвиняемые наносили протестующим телесные повреждения и покушались на их убийство. Кроме того, 20 февраля 2014 года они незаконно изъяли из хранения и использовали оружие неприкасаемого запаса Главного управления МВД Украины в Киеве. Они требовали передать чужое имущество, противодействовали законной хозяйственной деятельности, а также совершили другие преступления", – объяснили в ведомстве.

В ОГПУ подчеркнули, что досудебное расследование в отношении этих людей Государственное бюро расследований проводило заочно "в связи с укрывательством обвиняемых от органа досудебного расследования на территории РФ и на временно оккупированной территории Украины".