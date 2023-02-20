Залужный: День памяти героев Небесной сотни – это напоминание о высокой цене нашей свободы

Залужный: Мы продолжаем борьбу. И мы победим Фото: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

"Сегодня вся страна чтит память героев Небесной сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем", – написал Залужный.

По его словам, на рубеже 2013-го и 2014 годов украинцы сделали свой цивилизационный выбор.

"Прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт. С 24 февраля 2022-го этот фронт растянулся более чем на 3000 км. Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.