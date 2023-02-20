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Евромайдан

Залужный: День памяти героев Небесной сотни – это напоминание о высокой цене нашей свободы

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Залужный: Мы продолжаем борьбу. И мы победим
Залужный: Мы продолжаем борьбу. И мы победим
Фото: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

День памяти героев Небесной сотни является напоминанием о том, какую высокую цену украинцы платят за свою свободу. Об этом 20 февраля в Telegram заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Сегодня вся страна чтит память героев Небесной сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем", – написал Залужный.

По его словам, на рубеже 2013-го и 2014 годов украинцы сделали свой цивилизационный выбор.

"Прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт. С 24 февраля 2022-го этот фронт растянулся более чем на 3000 км. Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Евромайдан, Украина, Майдан, добровольцы, Революция достоинства, ВСУ, украинцы, война России против Украины, Валерий Залужный
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