Антикоррупционный суд Украины арестовал руководителя порта Черноморск

И.о. директора торгового порта Черноморск отправлен под стражу с альтернативой залога 2,102 млн грн, отметили в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Суд отправил подозреваемого под арест на два месяца Фото: pixabay.com

12 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал руководителя порта Черноморск. Об этом 14 декабря проинформировал сайт суда.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директора ГП "Морской торговый порт Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,102 млн грн. Срок пресечения – 60 дней с момента его задержания", – говорится в сообщении.

В ВАКС уточнили, что "срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого в случае его освобождения из-под стражи в связи с внесением залога, – до 8 февраля 2021 года".

Уголовное производство, в котором руководитель порта является подозреваемым, открыто по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Суд не назвал фамилии подозреваемого. По данным Opendatabot, портом Черноморск руководит Игорь Шевченко. В конце ноября 2020 года он сменил на этой должности Александра Попова.

Руководителя порта Черноморск задержали 10 декабря по подозрению в получении взятки в размере $250 тыс. Национальное антикоррупционное бюро Украины утверждает, что деньги были "платой за лояльность".