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Ассоциация строителей КУБ призвала Кабмин Украины снять ограничения высотности домов в пригороде

Ограничение высотности застройки многоквартирных домов в пригороде четырьмя этажами тормозит развитие строительной отрасли и является нелогичным для населенных пунктов, которые находятся рядом с большими городами, заявил председатель украинской ассоциации строителей КУБ Андрей Мартынов.

Мартынов (в центре): Мы имеем большую проблему с изменениями, которые вносили в ГСН
Мартынов (в центре): Мы имеем большую проблему с изменениями, которые вносили в ГСН
Фото: cub-info.com

Ассоциация строителей "Коло українських будівельників" (КУБ) призвала Кабинет Министров Украины пересмотреть ограничения государственных строительных норм (ГСН) по высотности застройки многоквартирных домов. Об этом председатель КУБ Андрей Мартынов заявил во время встречи с главой правительства Денисом Шмыгалем 7 августа, сообщил сегодня сайт КУБ.

"Мы имеем большую проблему с изменениями, которые вносили в ГСН. Речь идет о пункте 6.1.3 в ГСН, согласно которому была ограничена высотность застройки четырьмя этажами в селах. Даже имея проработанные институтами генпланы, хорошие проекты в селах, граничащих с Киевом, застройщики сталкиваются с проблемой", – сказал он.

"Мы знаем, кто и зачем их вносил", – добавил Мартынов.

Он сообщил, что ассоциация строителей обращалась с такой просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому и он "обещал решить проблему". Соответствующее поручение глава государства дал министру развития общин и территорий Алексею Чернышову, но ситуация не изменилась, сказал Мартынов.

Как пишут на сайте КУБ, глава ассоциации говорит о пункте 6.1.3, который появился в ГСН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий", а также остался в новой редакции ГСН, которую утвердили приказом Минрегиона №104 от 26 апреля 2019 года.

Согласно этим нормам, в сельских населенных пунктах численностью населения более 1 тыс. человек допускается усадебная застройка и многоквартирные жилые дома высотой до 12 метров (четыре этажа).

Такое ограничение высотности является нелогичным для населенных пунктов с развитой инфраструктурой в пригороде больших городов, отметил он. Кроме того, оно тормозит развитие строительной отрасли, добавил Мартынов.

"Такие пункты в ГСН могут быть выгодны только крупным застройщикам, которые строят многоэтажки в больших городах, например в Киеве. А из-за отсутствия конкуренции со стороны многоэтажек в пригородах цены на жилье в столице стабильно высокие и продолжают расти", – сказано в релизе.

Эксперты считают, что ГСН в таком виде является дискриминацией представителей среднего класса "и люди в больших городах, особенно молодежь, лишаются возможности покупать доступное и качественное жилье".

Изменения в ГСН в части строительства многоэтажек на окраинах больших городов приведут к росту инвестиций в строительную отрасль, окажут положительное влияние на экономику; будет расти конкуренция и, соответственно, качество сданных метров, подчеркивают в ассоциации.

"Апостроф" писал, что в принятии этих норм был заинтересован тогдашний заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Последний утверждал, что новые нормы "ограничивают хаотическую застройку".

Теги: строительство, застройка
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