Аукцион по Будищанской-Чутовской площади можно считать самым успешным в истории – глава энергобиржи

Переход Государственной службы геологии и недр на электронные аукционы заметно повысил эффективность продаж спецразрешений на разработку недр, отметил глава биржевого комитета "Украинской энергетической биржи" Алексей Дубовский.

Продажа Будищанской-Чутовской нефтегазовой площади, за которую покупатель на аукционе отдал рекордные для Украины 650,5 млн грн, стала одной из самых успешных в истории Государственной службы геологии и недр, заявил в комментарии "Главкому" глава биржевого комитета "Украинской энергетической биржи" Алексей Дубовский. УЭБ стала одной из площадок для проведения аукциона.

"Аукцион прошел абсолютно прозрачно, конкуренция была максимально возможная, поскольку на такие участки могут претендовать только большие добывающие компании. Рост цены составил сотни процентов, поэтому я считаю, что это первый такой аукцион в истории Украины именно по направлению Госгеонадр. Я оцениваю это очень позитивно", – сказал глава биржевого комитета.

Он добавил, что переход Государственной службы геологии и недр на электронные аукционы заметно повысил эффективность продаж спецразрешений на разработку недр.

"В режиме слепого, т.е. анонимного аукциона, они друг с другом торгуются, что позволяет избежать какого-либо сговора. И, соответственно, государство и Госгеонадра получают максимальную цену за этот объект продажи", – заявил Дубовский.

31 августа Государственная служба геологии и недр продала спецразрешение на разработку Будицанской-Чутовской нефтегазовой площади сроком на 20 лет за 650,5 млн грн. В ходе аукциона цена по сравнению со стартовой выросла в 8 раз. Победителем аукциона стала компания "Нефтегазгеоразведка" ("ДТЭК Нафтогаз").

По словам главы Госгеонедр Романа Опимаха, 650,5 млн грн стали рекордной суммой за одно спецразрешение за всю историю проведения аукционов. Этот участок имеет площадь 174,89 км2, находится на территории Полтавского и Чутовского административных районов Полтавской области, писало издание "Сегодня".

Депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка, писал "Главком".