Автоматически блокируют счета по требованию исполнителей 18 украинских банков – Opendatabot

Недавно в этом списке появились "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП банк" и "Укрсиббанк".

Кроме этих банков, счета автоматически блокируют "ПриватБанк", "Универсал банк", "Окси банк", "Таскомбанк", "Индустриалбанк", банк "Восток", "Прокредит банк", "Львов", "Конкорд", "Кредобанк", "Идея банк", "Метабанк", "Украинский капитал", "Агропросперис банк" и "Радабанк".

Контекст:

В феврале 2018 года Министерство юстиции открыло Единый реестр должников.

В марте 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле этого года банки частично или полностью начали блокировать счета украинцев, попавших в Единый реестр должников.

С начала 2021 года в Украине на 60% выросла сумма долга в Едином реестре должников: с 4,2 млн грн в январе до 6,8 млн грн в октябре.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, в Украине 82% должников за коммунальные услуги заявляют о нехватке денег.