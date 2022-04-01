Банк "Січ" установил рекордно высокую комиссию за перевод средств – СМИ

До войны в банке "Січ" действовала комиссия в размере 0,8% от суммы перевода Фото: finbalance.com.ua

"10% комиссия при переводе свыше 500 тыс. грн – это абсолютный рекорд для банковского сектора Украины. До войны в банке "Січ" действовала комиссия в размере 0,8% от суммы перевода (максимальный размер комиссии составлял 1 тыс. грн). В других украинских банках размер комиссии на сегодняшний день в большинстве случаев установлен в размере до 1% и ограничивается единоразовым платежом максимум в 2,5 тыс. грн", – сказано в материале.

Такое решение автор объясняет тем, что, возможно, банк оказался на грани банкротства и пытается всеми способами удержать оставшихся у него клиентов, "а если они все-таки уходят – состричь с них максимальную прибыль".

"Цензор.НЕТ" напомнил, что в 2019 году Нацбанк признал бывшего акционера "Родовід банка" Дениса Горбуненко фактическим контролером банка "Січ", владельцы которого по документам – Олег Баланда и Валерий Раздорожный. Горбуненко, пишет издание, известен как финансист, приближенный к бизнесмену Дмитрию Фирташу, экстрадиции которого добиваются власти США.