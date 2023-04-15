Белгород-Днестровский порт снова выставят на продажу, победитель аукциона не заплатил – Фонд госимущества

"Фонд государственного имущества повторно выставит на приватизацию "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Прошлый аукцион по продаже порта не состоялся, поскольку предыдущий победитель не уплатил денежные средства за объект", – говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что приватизационный онлайн-аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта проходил 13 марта. В ходе торгов "стоимость актива выросла в 2,3 раза, до 220 млн грн".

Победителем торгов было ООО "Укрдонинвест". Всего за лот боролись три участника аукциона.

Глава подразделения ФГИУ в Одесской области Александр Славский отмечал, что порт – убыточный. "По состоянию на 30 сентября 2022 года долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель. Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизация техники, строительство современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубление", – объяснял он.

Стартовая цена лота на аукционе была 93,8 млн грн.