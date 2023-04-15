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Белгород-Днестровский порт снова выставят на продажу, победитель аукциона не заплатил – Фонд госимущества

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По данным ФГИУ, порт является убыточным
По данным ФГИУ, порт является убыточным
Фото: wikipedia.org

Для приватизации морского торгового порта Белгород-Днестровского (Одесская область) объявят новый аукцион. Об этом 14 апреля проинформировал Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Фонд государственного имущества повторно выставит на приватизацию "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Прошлый аукцион по продаже порта не состоялся, поскольку предыдущий победитель не уплатил денежные средства за объект", – говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что приватизационный онлайн-аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта проходил 13 марта. В ходе торгов "стоимость актива выросла в 2,3 раза, до 220 млн грн".

Победителем торгов было ООО "Укрдонинвест". Всего за лот боролись три участника аукциона.

Глава подразделения ФГИУ в Одесской области Александр Славский отмечал, что порт – убыточный. "По состоянию на 30 сентября 2022 года долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель. Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизация техники, строительство современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубление", – объяснял он.

Стартовая цена лота на аукционе была 93,8 млн грн.

Контекст:

Порт был выставлен на продажу повторно. "Экономическая правда" пишет, что первые торги были назначены на 3 марта, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда стартовая цена была 187,6 млн грн.

По данным издания, ООО "Укрдонинвест" принадлежит бизнесмену Виталию Кропачеву.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: инвестиции, аукцион, Фонд госимущества, приватизация, Белгород-Днестровский, долги, торги, госимущество
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