Белгород-Днестровский порт снова выставят на продажу, победитель аукциона не заплатил – Фонд госимущества

"Фонд государственного имущества повторно выставит на приватизацию "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Прошлый аукцион по продаже порта не состоялся, поскольку предыдущий победитель не уплатил денежные средства за объект", – говорится в сообщении.
В фонде напомнили, что приватизационный онлайн-аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта проходил 13 марта. В ходе торгов "стоимость актива выросла в 2,3 раза, до 220 млн грн".
Победителем торгов было ООО "Укрдонинвест". Всего за лот боролись три участника аукциона.
Глава подразделения ФГИУ в Одесской области Александр Славский отмечал, что порт – убыточный. "По состоянию на 30 сентября 2022 года долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель. Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизация техники, строительство современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубление", – объяснял он.
Стартовая цена лота на аукционе была 93,8 млн грн.
Порт был выставлен на продажу повторно. "Экономическая правда" пишет, что первые торги были назначены на 3 марта, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда стартовая цена была 187,6 млн грн.
По данным издания, ООО "Укрдонинвест" принадлежит бизнесмену Виталию Кропачеву.