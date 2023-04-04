Благотворительный фонд из Волынской области ввез в Украину виниловые проигрыватели под видом помощи ВСУ – БЭБ

"В Волынской области разоблачили "волонтеров", которые пытались ввезти виниловые проигрыватели под видом гуманитарной помощи из Польши. Дорогостоящее оборудование ввозили через пункт пропуска "Ягодин". Груз пытались выдать за радиозапчасти для одной из воинских частей Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В бюро рассказали, что "гарантийное письмо от воинской части, которое злоумышленники представили в пункте пропуска, имело признаки подделки".

"Детективы обыскали грузовой автомобиль, в результате чего изъято 50 коробок с аудиосистемами. Стоимость груза уточняется. Установлено, что схему наладили для уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет при перемещении через таможенную границу", – объяснили в БЭБ.

Ведомство подчеркнуло, что данная благотворительная организация работает в Украине девять лет.