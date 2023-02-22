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Компания бывшего украинского нардепа уклонилась от уплаты более 42 млн грн налогов – БЭБ

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БЭБ сообщило об обысках по четырем адресам
БЭБ сообщило об обысках по четырем адресам
Фото: esbu.gov.ua

21 февраля Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявило, что связанная с бывшим народным депутатом Украины компания не заплатила налоги на сумму более 42 млн грн.

"Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты 42,4 млн грн налогов сельскохозяйственным обществом, принадлежащим народному депутату VII созыва, владельцу ряда известных торговых марок молочной продукции", – говорится в сообщении.

В бюро рассказали, что провели обыски по четырем адресам в административных и офисных зданиях компании, в том числе в Кировоградской области, и изъяли "финансово-хозяйственные документы, которые использовались при совершении уголовного правонарушения, и наличные в сумме более 7,8 млн грн".

"Детективы БЭБ установили, что должностные лица упомянутого общества в течение 2021 года завысили налоговый кредит в декларациях по налогу на добавленную стоимость. [...] Предприятие документально оформляло финансово-хозяйственные операции по закупке зерновых культур у субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Использование такой схемы привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в размере 42,4 млн грн", – объяснили в БЭБ.

Уголовное производство открыто по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В Бюро экономической безопасности фамилию экс-нардепа не указали.

Источники "Интерфакс-Украина" утверждают, что речь идет об Александре Табалове и его сыне Андрее. Оба были народными депутатами. По данным агентства, обыски проходили в их компании "Юрия", зарегистрированной в Черкассах, у каждого из экс-нардепов в собственности по 41,72% уставного капитала.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: налоги, бюджет, депутаты, Кировоградская область, уголовное производство, обыски, Бюро экономической безопасности, нардеп, зерно, компании
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