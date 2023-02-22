Компания бывшего украинского нардепа уклонилась от уплаты более 42 млн грн налогов – БЭБ

"Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты 42,4 млн грн налогов сельскохозяйственным обществом, принадлежащим народному депутату VII созыва, владельцу ряда известных торговых марок молочной продукции", – говорится в сообщении.

В бюро рассказали, что провели обыски по четырем адресам в административных и офисных зданиях компании, в том числе в Кировоградской области, и изъяли "финансово-хозяйственные документы, которые использовались при совершении уголовного правонарушения, и наличные в сумме более 7,8 млн грн".

"Детективы БЭБ установили, что должностные лица упомянутого общества в течение 2021 года завысили налоговый кредит в декларациях по налогу на добавленную стоимость. [...] Предприятие документально оформляло финансово-хозяйственные операции по закупке зерновых культур у субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Использование такой схемы привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в размере 42,4 млн грн", – объяснили в БЭБ.

Уголовное производство открыто по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В Бюро экономической безопасности фамилию экс-нардепа не указали.

Источники "Интерфакс-Украина" утверждают, что речь идет об Александре Табалове и его сыне Андрее. Оба были народными депутатами. По данным агентства, обыски проходили в их компании "Юрия", зарегистрированной в Черкассах, у каждого из экс-нардепов в собственности по 41,72% уставного капитала.