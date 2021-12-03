"Блокируют накладные и препятствуют деятельности". В Ассоциации налогоплательщиков Украины заявили, что предприятия массово жалуются на действия налоговой

Нина Герасименко: ГНС Украины, позиционирующая себя надежным партнером бизнеса, должна своевременно указывать на какие-то недостатки плательщиков. А не применить сразу "карательные" методы Фото: appu.org.ua

"Снова "посыпался шквал" жалоб от налогоплательщиков – наших членов: блокирование регистрации НН/РК в ЕРНН (налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных. – "ГОРДОН"), неучет региональными налоговыми органами таблиц данных плательщиков НДС. В некоторых регионах продолжалась практика препятствования осуществлению хозяйственной деятельности налогоплательщиками – членами ассоциации, – сообщила она. – ГНС Украины, позиционирующая себя надежным партнером бизнеса, должна своевременно указывать на какие-то недостатки плательщиков. А не применить сразу "карательные" методы".