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"Блокируют накладные и препятствуют деятельности". В Ассоциации налогоплательщиков Украины заявили, что предприятия массово жалуются на действия налоговой

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Нина Герасименко: ГНС Украины, позиционирующая себя надежным партнером бизнеса, должна своевременно указывать на какие-то недостатки плательщиков. А не применить сразу "карательные" методы
Нина Герасименко: ГНС Украины, позиционирующая себя надежным партнером бизнеса, должна своевременно указывать на какие-то недостатки плательщиков. А не применить сразу "карательные" методы
Фото: appu.org.ua

Ассоциация налогоплательщиков Украины зафиксировала целый "шквал" жалоб от своих – предприятия жалуются на препятствование хозяйственной деятельности и блокировку налоговых накладных, сообщила генеральный директор ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" Людмила Герасименко. Об этом этом она сказала на заседании общественного совета при Государственной налоговой службе, 26 ноября сообщил сайт организации.

"Снова "посыпался шквал" жалоб от налогоплательщиков – наших членов: блокирование регистрации НН/РК в ЕРНН (налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных. – "ГОРДОН"), неучет региональными налоговыми органами таблиц данных плательщиков НДС. В некоторых регионах продолжалась практика препятствования осуществлению хозяйственной деятельности налогоплательщиками – членами ассоциации, – сообщила она. – ГНС Украины, позиционирующая себя надежным партнером бизнеса, должна своевременно указывать на какие-то недостатки плательщиков. А не применить сразу "карательные" методы".

Контекст:

25 ноября Кабмин Украины уволил врио главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова с должности заместителя главы ведомства. Об этом свидетельствует распоряжение правительства №1502-рОлейников уволен "согласно поданному заявлению".

Распоряжением №1503-р правительство назначило врио главы Госналоговой службы другого замглавы ведомства – Михаила Титарчука.

Теги: налоги, бизнес, Ассоциация налогоплательщиков Украины, Государственная налоговая служба Украины
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