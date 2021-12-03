"Блокируют накладные и препятствуют деятельности". В Ассоциации налогоплательщиков Украины заявили, что предприятия массово жалуются на действия налоговой

"Снова "посыпался шквал" жалоб от налогоплательщиков – наших членов: блокирование регистрации НН/РК в ЕРНН (налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных. – "ГОРДОН"), неучет региональными налоговыми органами таблиц данных плательщиков НДС. В некоторых регионах продолжалась практика препятствования осуществлению хозяйственной деятельности налогоплательщиками – членами ассоциации, – сообщила она. – ГНС Украины, позиционирующая себя надежным партнером бизнеса, должна своевременно указывать на какие-то недостатки плательщиков. А не применить сразу "карательные" методы".
25 ноября Кабмин Украины уволил врио главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова с должности заместителя главы ведомства. Об этом свидетельствует распоряжение правительства №1502-р. Олейников уволен "согласно поданному заявлению".
Распоряжением №1503-р правительство назначило врио главы Госналоговой службы другого замглавы ведомства – Михаила Титарчука.