Боровой: В 1994 году оборот моей биржи был $2 млрд в день

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский политик, бывший депутат Госдумы РФ, политический обозреватель Константин Боровой сообщил, что в 90-х годах прошлого столетия через его биржу проходили миллиарды долларов.
Об этом он сказал на вопрос, сколько у него денег было одномоментно "на пике карьеры бизнесмена".
"Ну, смотрите: в 1994 году оборот биржи был $2 млрд в день", – отметил Боровой.
Он подтвердил, что биржа, которую он тогда создал, была первой в России.
"Первую и самую крупную [биржу создал]. Кроме этого, было несколько банков, где я был президентом, председателем совета директоров. Были телекомпании. Был прототип интернет-компании, я помогал развивать интернет в России. Много чего было. Торговые дома даже какие-то были. Не очень и учитывал, сколько чего и где", – отметил Боровой.
Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай. Читайте полную версию интервью
В 1990 году Боровой учредил Российскую товарно-сырьевую биржу, которая в 1995 году была переименована в Российскую фондовую биржу и прекратила операции в 1998 году.