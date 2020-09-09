Боровой: В 1994 году оборот моей биржи был $2 млрд в день

Боровой подтвердил, что его биржа была первой в России Фото: Konstantin Borovoy / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский политик, бывший депутат Госдумы РФ, политический обозреватель Константин Боровой сообщил, что в 90-х годах прошлого столетия через его биржу проходили миллиарды долларов.

Об этом он сказал на вопрос, сколько у него денег было одномоментно "на пике карьеры бизнесмена".

"Ну, смотрите: в 1994 году оборот биржи был $2 млрд в день", – отметил Боровой.

Он подтвердил, что биржа, которую он тогда создал, была первой в России.

"Первую и самую крупную [биржу создал]. Кроме этого, было несколько банков, где я был президентом, председателем совета директоров. Были телекомпании. Был прототип интернет-компании, я помогал развивать интернет в России. Много чего было. Торговые дома даже какие-то были. Не очень и учитывал, сколько чего и где", – отметил Боровой.

Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

В 1990 году Боровой учредил Российскую товарно-сырьевую биржу, которая в 1995 году была переименована в Российскую фондовую биржу и прекратила операции в 1998 году.