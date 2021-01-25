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Буксиры Одесского порта отдали в аренду в два раза дешевле, чем предлагал бизнес – экс-директор

Бывший директор государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" Алексей Мясковский объяснил, что при необходимости процедура согласования договора аренды буксиров может быть быстрой, но в этом случае согласования не было.

Алексей Мясковский: Я уверен, что проведение конкурса логичное мероприятие. Но буквально через три дня после моего отстранения буксиры ушли в Николаев
Алексей Мясковский: Я уверен, что проведение конкурса – логичное мероприятие. Но буквально через три дня после моего отстранения буксиры ушли в Николаев
Фото: пресс-служба Одесского порта

Отстраненный от должности 18 января экс-директор государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" Алексей Мясковский заявил в интервью "Телеграфу", что после его увольнения порт сдал в аренду три буксира по цене в два раза ниже, чем ранее предлагал бизнес.

"Во второй половине года порт получил заявки от пяти компаний с предложением работать по достаточно высоким тарифам. Получив эти предложения, я обратился с этим к министру с инициативой проводить на буксиры открытый конкурс, через систему ProZorro. Потому что у нас формально есть спрос на портофлот. В тарифах учтены все затраты буксира плюс наша рентабельность. Без топлива и НДС речь шла о 30–40 тыс. грн в сутки! А бизнес предлагал платить еще в полтора-два раза больше", – сказал Мясковский.

Он отметил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий "был не очень доволен этим предложением", а после увольнения директора его заместитель, назначенный исполняющим обязанности руководителя порта, отдал буксиры в аренду на менее выгодных условиях.

"Вдвое ниже, чем предлагали разные компании, письма от которых лежат сейчас у и.о. руководителя Александра Гармаша. Я уверен, что проведение конкурса – логичное мероприятие. Но буквально через три дня после моего отстранения буксиры ушли в Николаев", – подчеркнул экс-директор.

Мясковский объяснил, что при необходимости процедура согласования договора аренды может быть быстрой, но в этом случае согласования не было.

"Договор, который пришел в портофлот, был подписан Гармашем, но не имел ни одного согласования. Хотя есть определенная процедура: документ должен пройти канцелярию, его должны "расписать" на ответственных лиц, ответственные лица должны подготовить обоснование, просчитать и утвердить тариф. Сейчас порт пытается объяснять, что буксиры были переданы в аренду по тарифу, который повышен на 3 тыс. грн. Но почему именно на три? У и.о. ГП "Одесский морской порт" лежит на столе предложение работать по 60 тыс. грн! Почему тогда не предложили "Ник-флоту" работать по 63? По-моему, здесь уже вопросы по коррупционной составляющей", – убежден он.

Бывший директор рассказал, что накануне отстранения конструктивно пообщался с министром.

"У нас был разговор перед отстранением буквально вечером. Мы с ним в принципе достаточно конструктивно пообщались. Он высказал свои опасения по поводу вопросов, которые, я так понимаю, были изложены в докладной записке о якобы каких-то нарушениях. Я ему дал обоснованные ответы, с данными, цифрами, номерами писем, и показал ему, что большая часть вопросов были в компетенции самого министерства. Он это увидел, понял. Мы на позитивной ноте расстались, пожали друг другу руки. Он сказал, мол, работайте дальше. И на следующий день подписал приказ", – отметил Мясковский. 

Он добавил, что оспаривать отстранение не собирается и не рассчитывает на адекватные результаты аудита, так как проверяющие планируют изучать вопросы, к которым он не имел отношения.

"Я не знаю, сколько он будет длиться. Я знаю, что те вопросы, которые они написали – это полная ахинея. Я к ним не имею ровным счетом никакого отношения. Ни на одном из документов, которые там упоминаются, нет моей подписи. Никаких убытков не нанесено, – сказал бывший директор. – Учитывая, что у меня нет возможности общаться и давать пояснения в адекватном режиме, то я ожидаю, что там может быть написано все что угодно. Например, что я младенцев по утрам ем".

Теги: Одесса, аренда, тарифы, ProZorro, Одесский морской торговый порт, Владислав Криклий, увольнение, порт
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