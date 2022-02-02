Частные лица в 2021 году перевели в Украину $15 млрд

Сумма денежных переводов в декабре 2021-го составила $1,34 млрд.

Нацбанк учитывает как официальные, так и неофициальные каналы переводов. По официальным каналам в прошлом году поступило $8,13 млрд, через международные платежные системы – $3,15 млрд, через корреспондентские счета банков – $936 млн, как оплата труда – $4,04 млрд. Через неформальные каналы в Украину перевели $6,89 млрд.

Таблица: bank.gov.ua