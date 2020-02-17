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В 2019 году частные лица перевели в Украину $12 млрд. Это примерно треть годового бюджета Украины

Из $12 млрд, переведенных в Украину в 2019 году, через официальные системы переводов в страну поступило $2,3 млрд, сообщили в Национальном банке Украины.

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В 2019 году частные лица перевели в Украину $12 млрд. Это примерно треть годового бюджета Украины / ГОРДОН

Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В 2019 году, по предварительным оценкам Национального банка, в Украину поступило почти $12 млрд частных переводов. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба регулятора.

По нынешнему курсу это примерно 293 млрд грн. Для сравнения: объем доходов государственного бюджета на 2020 год установлен на уровне 1,095 трлн грн; таким образом, частные лица перевели в Украину около трети годового бюджета.

В Нацбанке отметили, что по официальным каналам, в частности через системы переводов, в Украину поступила пятая часть от этой суммы – около $2,3 млрд. Около 18% из них поступило из США, 14% – из Израиля, 9% – из Италии, по 7% – из России и Польши. На другие страны приходится 45% официальных переводов.

За границу в 2019 году украинцы отправили в 20 раз меньше – около $600 млн.

Теги: Россия, США, Украина, Израиль, Польша, Италия, НБУ, бюджет, Нацбанк
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