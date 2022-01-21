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Число иностранных туристов, посетивших Украину, выросло за год на 26% – Гостуризма

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По данным Гостуризма, больше всего тратят в Украине туристы из ОАЭ
По данным Гостуризма, больше всего тратят в Украине туристы из ОАЭ
Фото: EPA

В 2021 году Украину посетило более 4 млн жителей других стран, аналогичный показатель 2020 года превышен почти на 26%. Чаще всего иностранцы приезжали в Украину на отдых, сообщает 20 января пресс-служба Государственного агентства развития туризма.

Больше всего тратили в Украине граждане ОАЭ – в среднем $2220 за период пребывания. Граждане Саудовской Аравии и Омана тратили в среднем $1500, Канады – $1250, США – $1125. В среднем иностранцы за семь – девять дней пребывания в Украине расходовали $929.

По данным агентства, 36,5% иностранцев путешествовало по Украине семьями, 35,4% – в одиночку, 21,8% – с друзьями. С коллегами Украину посетили 5,1% иностранцев, в составе туристических групп – 1,2%.

Инфографика: tourism.gov.ua
Инфографика: tourism.gov.ua

В 2021 году, несмотря на пандемию, в Украину приехало больше туристов, чем в "доковидные" времена. Произошло это в связи с тем, что для Украины открылись новые туристические рынки – ОАЭ и Саудовской Аравии, отметила председатель агентства Марьяна Олеськив.

Контекст:

В июле 2021 года Олеськив сообщала, что Украина становится популярной среди туристов из Саудовской Аравии

По данным телеканала "1+1", чаще всего они выбирают для отдыха Киев, Львов и Карпаты. Туристы рассказали журналистам, что в Украине им очень нравятся природа и погода.

Теги: США, Украина, Канада, Саудовская Аравия, ОАЭ, туризм, туристы, Оман, Марьяна Олеськив, Гостуризма
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