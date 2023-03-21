Чистая прибыль украинских банков в начале 2023 года выросла вдвое – Нацбанк

По данным регулятора, доходы банков за первые два месяца 2023 года выросли почти на 33% Фото: bank.gov.ua

Согласно документу (.xls), чистая прибыль после налогообложения действующих украинских банков в январе – феврале 2023 года составила 21,5 млрд грн. Это на 6,8 млрд больше, чем в январе (14,7 млрд), и почти в 2,2 раза больше, чем год назад (7,1 млрд грн).

По данным регулятора, доходы банков за первые два месяца 2023 года выросли на почти 33% до 65,825 млрд грн. Расходы, в свою очередь, увеличились на 12%, до 44,347 млрд грн.

С января по октябрь 2022 года чистая прибыль украинских банков резко снижалась. В этот период она равнялась 11 млрд грн, на фоне 58,4 млрд грн чистой прибыли за январь – октябрь 2021 года.