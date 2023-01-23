"Дарница" победила Верховном Суде в споре за "Корвалол", который длился почти 20 лет

Спор между "Дарницей" и "Фармаком" продолжается по меньшей мере с 2004 года Фото: depositphotos.com

"Верховный Суд в расширенном составе коллегии согласился с нашими аргументами в пользу незаконности решения Апелляционной палаты и отменил постановление апелляционного суда, которое было в пользу нашего оппонента", – рассказала адвокат.

Она добавила, что это важный прецедент для украинской судебной практики, так как "дискреционные полномочия не должны использоваться государственными органами произвольно и основываться на противоречивой или нерелевантной аргументации".

В июне прошлого года Верховный Суд уже рассматривал жалобу компании "Дарница" на попытку "Фармака" отменить регистрацию торговой марки "Корвалол-Дарница" с основания на тот момент у обозначения "Корвалол Corvalolum" статуса хорошо известной марки. Тогда высшая судебная инстанция также приняла решение в пользу "Дарницы".

Спор между "Дарницей" и "Фармаком" продолжается по меньшей мере с 2004 года, когда "Фармак" заявил, что имеет исключительные права на "Корвалол". С тех пор "Дарница" отстаивала через суды разных инстанций право на товарный знак. В 2011-м и в 2019 году суд подтвердил право компании на владение товарным знаком "Корвалол-Дарница".