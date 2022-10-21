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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине определили победителей Национальной премии "ДарВідзнака" – фармацевтов, которые рисковали жизнью ради спасения других

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Победителей выбирали из почти 400 работников аптек
Победителей выбирали из почти 400 работников аптек
Фото: depositphotos.com

Украинские фармацевты, которые в первые месяцы войны рисковали своими жизнями и продолжали работать, чтобы обеспечивать людей лекарствами, были награждены Национальной премией для фармацевтов "ДарВідзнака", основанной фармацевтической компанией "Дарница". Награждение состоялось 13 октября, сообщили "Факти" со ссылкой на пресс-службу компании.

В номинации "За самоотверженность" победила сотрудница сумской аптеки "Копейка" Алена Дубровина.

"С начала боевых действий возле аптечного учреждения почти не исчезали огромные очереди жителей города, которые покупали лекарства первой необходимости и специализированные препараты для собственных нужд. Алене вместе с немногими коллегами, которые решили не эвакуироваться, пришлось работать без выходных и отдыхать лишь несколько часов в сутки, чтобы не оставлять людей без лекарственных средств и пополнять запасы препаратов в аптеке. И это под постоянными обстрелами. Но свой долг женщина поставила выше собственной безопасности", – сказано в сообщении.

Премию "За человечность" получил заведующий николаевской "Аптекой оптовых цен" №6 Юрий Козлик.

"С 24 февраля он работал вместе со своей коллегой, с 8 марта остался на посту один, с несколькими стажерами. Но ни одному пациенту не отказал в помощи. За лекарствами, а иногда и за врачебным советом в аптеку Юрия обращались жители всех районов Николаева, а впоследствии Херсона и области. Несмотря на экстремальный график и взрыв, в результате которого в некоторых помещениях аптеки обвалился потолок, мужчина каждое утро открывал двери заведения для людей и никого не заставлял ждать, пока раздастся отбой воздушной тревоги", – отметили в пресс-службе.

Награду "За смелость" получила фармацевт "Аптеки 911" из Харькова Екатерина Крук, "За служение народу" – сотрудница николаевской аптеки-склада БАМ Инна Абрамович, "За спасение" – сотрудник "Аптеки доброго дня" из Горишних Плавней Андрей Фартук.

Среди почти 400 работников аптек определили 34 номинанта, из них пятерых победителей выбрали народным онлайн-голосованием, во время которого все номинанты получили в общей сложности более 23 тыс. голосов от пользователей.

"В состав жюри в этом году вошли исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, руководитель профессионально-делового издания The Pharma Media Антонина Осадчая и директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин. Информационную поддержку проекту оказали телеведущие Екатерина Осадчая, Никита Добрынин, певица Злата Огневич и другие звездные послы", – отмечается в релизе.

Победители получили от "Дарницы" по 30 тыс. грн и памятные наборы. Такую премию организаторы планируют присуждать каждый год.

"Фармацевтические компании могут производить столько лекарств, сколько требует государство и люди, но именно фармацевты, сотрудники аптек выполняют самую сложную и важную работу: отпускают лекарства в руки, консультируют, успокаивают пациентов, а при необходимости даже оказывают первую помощь прямо возле кассы. Их труд неоценим в условиях войны. Поиск историй таких людей, освещение их в публичном пространстве, отличие героических и просто человечных поступков – это и есть цель "ДарВідзнаки", – рассказал директор по корпоративным коммуникациям "Дарницы" Василий Губарец.

Теги: аптеки, премия, обстрелы, Дарница, война России против Украины, фармацевтика, награда
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