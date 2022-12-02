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Дефицит бюджета Украины превысил 800 млрд грн

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В ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 94,4 млрд грн
В ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 94,4 млрд грн
Фото: Національний банк України / Flickr

По состоянию на ноябрь 2022 года дефицит госбюджета составляет 810,5 млрд грн, в частности общий фонд – 807,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов 1 декабря.

В ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 94,4 млрд грн, отметили в Минфине. От уплаты импортного НДС бюджет получил 26,8 млрд грн, налога на прибыль предприятий – 23,6 млрд грн. Кроме того, украинцы уплатили 12 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров, 5,8 млрд грн ренты за пользование недрами, 5,5 млрд грн акцизного налога и еще 2,7 млрд грн ввозной и вывозной пошлины.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в ноябре составили 39,0 млрд гривен.

В то же время расходы бюджета в ноябре составили 312,7 млрд грнВсего с начала 2022 года расходы бюджета – 2,3 трлн грн, а это 86,8% от росписи отчетного периода. 

Фактические государственные заимствования с начала года составляют 1,1 трлн грн. Из внешних источников привлечено 504,1 млрд грн, в частности – 237,3 млрд грн от ЕС, 88,2 млрд грн – МВФ.

Контекст:

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

С сентябре глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявлял, что дефицит бюджета в этом году более чем в 30 раз больше, чем аналогичные показатели прошлого года. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи удается балансировать, отмечал он.

Теги: Украина, госбюджет, МВФ, бюджет, Пенсионный фонд, дефицит, финансы, Минфин
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