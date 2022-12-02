Дефицит бюджета Украины превысил 800 млрд грн

В ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 94,4 млрд грн, отметили в Минфине. От уплаты импортного НДС бюджет получил 26,8 млрд грн, налога на прибыль предприятий – 23,6 млрд грн. Кроме того, украинцы уплатили 12 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров, 5,8 млрд грн ренты за пользование недрами, 5,5 млрд грн акцизного налога и еще 2,7 млрд грн ввозной и вывозной пошлины.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в ноябре составили 39,0 млрд гривен.

В то же время расходы бюджета в ноябре составили 312,7 млрд грн. Всего с начала 2022 года расходы бюджета – 2,3 трлн грн, а это 86,8% от росписи отчетного периода.

Фактические государственные заимствования с начала года составляют 1,1 трлн грн. Из внешних источников привлечено 504,1 млрд грн, в частности – 237,3 млрд грн от ЕС, 88,2 млрд грн – МВФ.