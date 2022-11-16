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Денег от продажи имущественных прав на здание банка "Аркада" хватит для расчета с кредиторами – Билай

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Права на здание главного офиса банка "Аркада" продали за 351 млн грн
Права на здание главного офиса банка "Аркада" продали за 351 млн грн
Фото: censor.net.ua

Благодаря продаже на аукционе "Prozorro.Продажи" имущественных прав или фактически права судиться за офисное здание банка "Аркада" в Киеве по улице Ольгинская за 351 млн грн все кредиторы банка "Аркада" – граждане и бизнес – получат свои средства в полном объеме. Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай в колонке "Хайп вокруг продажи офиса банка "Аркада": факты vs манипуляции" на сайте "Экономическая правда".

Покупатель рассчитался с банком, и после закрытия сделки полученных средств будет достаточно для удовлетворения требований всех кредиторов банка "Аркада", кроме бывших владельцев банка и связанных с финучреждением лиц согласно законодательству, отметила представитель фонда.

"Это на самом деле последний шанс рассчитаться с кредиторами банка. Ведь, как показывает практика, время не играет в их пользу, – написала Билай. – Уже следующее решение суда могло финально узаконить вывод активов из банка. Это стало бы настоящим подарком тем, кто эти активы из "Аркады" вывел, а вот кредиторы банка не получили ни копейки".

Контекст:

В фонде сообщали, что за год до банкротства банка "Аркада" связанная с ним компания-застройщик взяла кредит у физического лица на сумму 260 млн грн под залог лучшего актива финучреждения – здания главного офиса и земельного участка на Ольгинской стоимостью в треть всех активов банка. Из-за непогашения кредита банк потерял этот актив, стал неплатежеспособным, а кредиторы банка могли лишиться всех своих средств.

Фонд гарантирования вкладов пытался вернуть здание на баланс "Аркады" через обращение в суды, официальные заявления в правоохранительные органы и публичные призывы к правоохранителям и судьям не потакать действиям мошенников и защитить права кредиторов банка, отмечали в ФГВФЛ.

На аукционе в системе "Prozorro.Продажи" 10 октября, анонсированном в сентябре, Фонд гарантирования вкладов с 26-й попытки, как отмечает УНИАНпродал имущественные права, или фактически право победителя торгов продолжать добиваться восстановления права собственности на здание главного офиса банка "Аркада", за 351 млн грн.

Теги: аукцион, Фонд гарантирования вкладов, долги, банкротство, суды, кредиты, Prozorro, банк Аркада, имущество, продажа
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