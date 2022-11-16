Денег от продажи имущественных прав на здание банка "Аркада" хватит для расчета с кредиторами – Билай

Покупатель рассчитался с банком, и после закрытия сделки полученных средств будет достаточно для удовлетворения требований всех кредиторов банка "Аркада", кроме бывших владельцев банка и связанных с финучреждением лиц согласно законодательству, отметила представитель фонда.

"Это на самом деле последний шанс рассчитаться с кредиторами банка. Ведь, как показывает практика, время не играет в их пользу, – написала Билай. – Уже следующее решение суда могло финально узаконить вывод активов из банка. Это стало бы настоящим подарком тем, кто эти активы из "Аркады" вывел, а вот кредиторы банка не получили ни копейки".