Обвинение по делу о расхищении средств банка "Аркада" передали в суд

По версии следствия, председатель правления банка "Аркада" Константин Паливода вместе с другими сотрудниками банками разработал и реализовал схему хищения денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", которыми управляло финучреждение.

"Путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием фирм, не связанных с банком "Аркада" и подконтрольных непосредственно главе правления, из фондов финансирования строительства было выведено 50 млн грн. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка было выведено еще 22 млн грн", – говорится в сообщении.

Девятерых фигурантов дела обвиняют в совершении уголовного правонарушения в составе организованной группы (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Четверых из них, руководителей подконтрольных Паливоде обществ, обвиняют также по ч. 5 ст.27 (пособничество) Уголовного кодекса.