Экс-главе банка "Аркада" сообщили о новом подозрении

В СБУ заявили, что топ-менеджер банка разработал схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Он незаконно перевел более 22 млн грн на счета двух связанных с банком компаний.

Паливоде сообщили о подозрении в растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители 10 февраля сообщили о новом подозрении экс-главе правления одного из коммерческих банков в растрате денег вкладчиков. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

В релизе не назван банк, однако, по информации LIGA.net, речь идет о банке "Аркада" и его бывшем президенте Константине Паливоде.

По информации СБУ, топ-менеджер разработал схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Он потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний.

"Действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки на более чем 22 млн грн", – отметили в СБУ.

Паливоде сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Нацбанк Украины 25 августа 2020 года отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных. После этого Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в финучреждение временную администрацию и начал процедуру вывода банка с рынка.

25 сентября НБУ объявил о решении ликвидировать банк. Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко говорил, что проблемы банка никак не связаны с пандемией коронавируса.

3 сентября Паливоде сообщили о подозрении, 4 сентября его арестовали в зале суда.

Президент банка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка, вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денег из фондов финансирования жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (их управляющим является банк "Аркада"). По данным правоохранителей, 50 млн грн из фондов вывели путем выдачи кредитов.

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Паливода (общее участие – 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.