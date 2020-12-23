В деле банка "Аркада" сообщили о подозрении еще трем лицам – Офис генпрокурора

Следствие установило, что банк "Аркада" и подконтрольная президенту банка коммерческая структура заключили договор, обеспечением по которому было несуществующее оборудование. Так как кредит не выплатили, банк понес 50 млн грн ущерба, сообщили в Офисе генпрокурора.

Трем лицам – владельцу частной структуры и руководителям двух предприятий – сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о присвоении средств банка "Аркада". Об этом пресс-центр Офиса генпрокурора проинформировал 22 декабря.

"Установлено, что между банком и подконтрольной президенту банка коммерческой структурой был заключен договор на 50 млн грн, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование. Таким образом, президент банка, вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладел указанными средствами банка, перечислив их на счета этих предприятий с последующим выводом через приобретение "мусорных" ценных бумаг", – сказано в релизе.

Согласно сообщению, кредит коммерческая структура не выплатила, в результате отсутствия залогового имущества банк, как управляющий фонда строительства жилых комплексов "Патриотика" и "Эврика", понес 50 млн грн ущерба.

Нацбанк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных. После этого Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в финучреждение временную администрацию и начал процедуру вывода банка с рынка.

25 сентября НБУ объявил о решении ликвидировать банк. Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко говорил, что проблемы банка никак не связаны с пандемией коронавируса.

3 сентября президенту банка Константину Паливоде сообщили о подозрении, 4 сентября его арестовали в зале суда.

Президент банка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка, вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денег из фондов финансирования жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (их управляющим является банк "Аркада"). По данным правоохранителей, 50 млн грн из фондов вывели путем выдачи кредитов.

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Паливода (общее участие – 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.