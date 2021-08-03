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Деньги ЕБРР не были инвестированы в развитие "Украероруху" – Счетная палата

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Кредит ЕБРР используется на содержание персонала, а не на инвестирование в развитие предприятия, заявили в Счетной палате
Кредит ЕБРР используется на содержание персонала, а не на инвестирование в развитие предприятия, заявили в Счетной палате
Фото: epravda.com.ua

Кредит на €25 млн, привлеченный "Украерорухом" в Европейском банке реконструкции и развития на инвестирование в развитие предприятия, не был потрачен по назначению. Об этом говорится в утвержденном в середине июля и опубликованном отчете Счетной палаты.

"Украерорухом" привлечен стабилизационный кредит ЕБРР на условиях возврата в течение трех лет, который используется на содержание персонала, а не на инвестирование в развитие предприятия", – сказано в документе.

По данным организации StateWatch на февраль 2021 года, среднемесячные расходы на оплату труда рядовых работников в компании составили 25,2 тыс. грн, на административно-управленческий персонал – 28,8 тыс. грн, а директора предприятия – 95,7 тыс. грн.

Depo.ua писало в июле, что зарплата руководителя госпредприятия Андрея Ярмака росла, несмотря на убытки компании: на фоне убытков в 200 млн грн директор повысил себе зарплату до 200 тыс. грн в месяц.

Счетная палата, среди прочего, также установила, что "Украерорух" годами не может обеспечить эффективное использование оборудования, приобретенного по внешне-экономическим контрактам. Речь, в частности, идет об оборудовании для строительства моноимпульсного вторичного радиолокатора в районе Скадовска, из-за чего проблемы наблюдения за воздушным движением в юго-западной части Украины и над открытым морем с 2018 года остаются нерешенными.

Кроме того, речь в отчете идет и об оборудовании новой автоматизированной системы управления воздушным движением и системы речевой связи для Одесского центра УВД.

"Во время аудита сделан обзор оборудования. К осмотру предоставлены закрытые фанерные ящики, наличие или отсутствие оборудования не подтверждено", – говорится в отчете.

Также Счетная палата отметила, что "Украерорух" не установил оборудование АСАП-26 для воздушного судна Ан-26.

"Во время аудита проводился осмотр оборудования. Наличие или отсутствие оборудования не подтверждено, поскольку для осмотра предоставлены закрытые ящики, которые не были опломбированы", – рассказали в Счетной палате, добавив, что такой формальный подход к работе привел к низкой результативности предприятия.

Контекст:

С конца 2019 года ГП "Украерорух" в статусе и.о. возглавляет Андрей Ярмак, которому коллектив предприятия выразил недоверие, а профсоюз "Украероруху" потребовал его уволить, писало 7 июля издание "Цензор.НЕТ".

О привлечении кредита от ЕБРР "Украерорух" сообщил в июле 2020 года.

Теги: зарплата, ЕБРР, деньги, кредиты, отчет, убытки, Счетная палата, Украерорух, Андрей Ярмак
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