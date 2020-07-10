"Украерорух" привлечет €25 млн кредитной поддержки от ЕБРР

Финансирование Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины является частью пакета солидарности Европейского банка реконструкции и развития, заявили в ЕБРР.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее Фото: EPA

Государственное предприятие по обслуживания воздушного движения Украины "Украерорух" возьмет кредит в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) в размере €25 млн для поддержки авиаотрасли. Об этом 10 июля сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Это очень своевременная и необходимая поддержка ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы, ведь провайдер аэронавигационного обслуживания – "Украерорух" – является частью критической инфраструктуры для государства", – говорится в сообщении.

Данный кредит будет способствовать дальнейшей интеграции в Совместную систему маршрутных сборов Евроконтроля, присоединению Украины к соглашению о Европейском общем авиационном пространстве, а также успешной локальной реализации программы "Единое европейское небо", сообщили в ЕБРР.

"Это финансирование является частью пакета солидарности ЕБРР, основное назначение которого состоит в обеспечении непрерывности предоставления ключевых услуг, несмотря на экономическое влияние COVID-19. ЕБРР планирует направить весь объем своих инвестиций в 2020–2021 годах, который должен составить до €21 млрд, на борьбу с последствиями коронавирусного кризиса", – заявили в ЕБРР.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.