"Деньги сп...жжены". "Схемы" опубликовали аудиозапись разговора чиновников о коррупции на объекте в Чернобыле

По данным "Схем", руководство "Энергоатома" в декабре 2020 года публично заявляло о "почти 100-процентной готовности объекта", но в то же время для завершения строительства заключило непубличный договор на 422 млн грн с новым частным подрядчиком – фирмой "КБР", которую задействовали незаконно, без проведения надлежащего тендера.

"Схемы" выяснили, что в течение 2021 года "Энергоатом" непублично перечислил этой частной компании уже более 1 млрд грн на завершение строительства хранилища, которое до сих пор не введено в эксплуатацию.

Сообщается, что 28 декабря 2020 года в кабинете Николая Божко, руководителя "Атомпроектинжиниринга" – подразделения "Энергоатома", выступающего заказчиком строительства от государства, – состоялся разговор в присутствии частных подрядчиков и субподрядчиков, которые до этого осваивали государственные средства на строительство хранилища.

"Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, сп...жжены и так далее. Надо находить другие источники финансирования, и причем их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не совсем понимаем", – говорит голос, похожий на голос Николая Божко.

На аудиозаписи чиновник советуется с присутствующими, как скрыть коррупцию.

"У меня есть дыры, которые проще залатать с той стороны, чем с этой. Потому что дыры бывают разные. Поэтому слушайте внимательно, прекратите паниковать. Мы будем сильно напрягаться для того, чтобы максимально вас вытащить, потому что вытянув вас, мы вытащим себя. Нам вашей крови не нужно", – говорит он.

В разговоре упоминается закупка одного из основных элементов хранилища – системы контроля радиации.

"Вам за систему радиационного контроля дополнительно заплатили 22. Правильно ли я понимаю? Мне нужно было вас выручать и себя выручать, и потому мы там пошли на реальные нарушения. Мы заплатили вам деньги нецелевые. До первой проверки", – говорит голос, похожий на голос Божко.

Согласно данным журналистов "Схем", в декабре 2020 года субподрядчик строительства "Укрэнергомонтаж" получил дополнительные 22 млн грн на системы радиационного контроля от нового генподрядчика – фирмы "КБР", хотя, как отмечается, "Энергоатом", по документам, ранее уже закупал эту систему – через бывшего подрядчика строительства "Укрстроймонтаж".

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Видео: Радіо Свобода / YouTube