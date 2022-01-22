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"Деньги сп...жжены". "Схемы" опубликовали аудиозапись разговора чиновников о коррупции на объекте в Чернобыле

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Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле начали в 2017 году
Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле начали в 2017 году
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") получили в распоряжение аудиозапись совещания в кабинете руководителя подразделения государственной компании "Энергоатом", участники которой обсуждают, как скрыть факты исчезновения части средств, выделенных на строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на Чернобыльской АЭС. Результаты расследования были опубликованы 20 января на сайте "Радіо Свобода".

По данным "Схем", руководство "Энергоатома" в декабре 2020 года публично заявляло о "почти 100-процентной готовности объекта", но в то же время для завершения строительства заключило непубличный договор на 422 млн грн с новым частным подрядчиком – фирмой "КБР", которую задействовали незаконно, без проведения надлежащего тендера.

"Схемы" выяснили, что в течение 2021 года "Энергоатом" непублично перечислил этой частной компании уже более 1 млрд грн на завершение строительства хранилища, которое до сих пор не введено в эксплуатацию.

Сообщается, что 28 декабря 2020 года в кабинете Николая Божко, руководителя "Атомпроектинжиниринга" – подразделения "Энергоатома", выступающего заказчиком строительства от государства, – состоялся разговор в присутствии частных подрядчиков и субподрядчиков, которые до этого осваивали государственные средства на строительство хранилища.

"Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, сп...жжены и так далее. Надо находить другие источники финансирования, и причем их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не совсем понимаем", – говорит голос, похожий на голос Николая Божко.

На аудиозаписи чиновник советуется с присутствующими, как скрыть коррупцию.

"У меня есть дыры, которые проще залатать с той стороны, чем с этой. Потому что дыры бывают разные. Поэтому слушайте внимательно, прекратите паниковать. Мы будем сильно напрягаться для того, чтобы максимально вас вытащить, потому что вытянув вас, мы вытащим себя. Нам вашей крови не нужно", – говорит он.

В разговоре упоминается закупка одного из основных элементов хранилища – системы контроля радиации.

"Вам за систему радиационного контроля дополнительно заплатили 22. Правильно ли я понимаю? Мне нужно было вас выручать и себя выручать, и потому мы там пошли на реальные нарушения. Мы заплатили вам деньги нецелевые. До первой проверки", – говорит голос, похожий на голос Божко.

Согласно данным журналистов "Схем", в декабре 2020 года субподрядчик строительства "Укрэнергомонтаж" получил дополнительные 22 млн грн на системы радиационного контроля от нового генподрядчика – фирмы "КБР", хотя, как отмечается, "Энергоатом", по документам, ранее уже закупал эту систему – через бывшего подрядчика строительства "Укрстроймонтаж".

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива предусмотрено законом Украины от 9 февраля 2012 года "Об обращении с отработанным ядерным топливом относительно размещения, проектирования и строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций".

В апреле 2017 года министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что хранилище будет сооружено в Чернобыльской зоне. По его словам, Украина ежегодно платит РФ около $200 млн за хранение отработанного ядерного топлива.

В июне 2017 года правительство Украины утвердило проект строительства хранилища.

В ноябре 2017 года "Энергоатом" начал строительство.

7 сентября 2020 года госпредприятие "Чернобыльская АЭС" получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива.

Теги: коррупция, правительство, Чернобыльская АЭС, строительство, тендер, Энергоатом, деньги, расследование, Чернобыль, чиновники, финансы, Радио Свобода, финансирование, Схемы
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