В США инициировали принятие KIDS Act о защите детей от нежелательного контента. YouTube, возможно, придется менять алгоритмы

Два сенатора-демократа Ричард Блюменталь и Эд Марки предложили принять закон о детских интернет-проектах и безопасности, который должен оградить от нежелательного контента в сети детей до 16 лет. В первую очередь он коснется YouTube, TikTok и Snapchat.

В начале марта два американских сенатора-демократа Ричард Блюменталь и Эд Марки представили законопроект S3411, который должен оградить от нежелательного контента в интернете детей до 16 лет.

Проект закона, названный "Kids Internet Design and Safety Act" (в переводе – закон о детских интернет-проектах и безопасности, сокращенно KIDS Act), 5 марта был опубликован на сайте Марки.

"Дети и подростки все больше времени проводят на таких платформах, как YouTube, TikTok, Snapchat, и Конгрессу еще предстоит принять ключевые меры, которые защитят молодых людей в современной цифровой среде... KIDS Act содержит важные правила по поводу рекламы и защищает интересы детей по мере того, как развиваются способы, которыми они потребляют информацию и развлекаются", – сказано в заявлении сенаторов.

Марки отметил, что крупные компании на каждом шагу в сети заставляют детей покупать товары, а большие интернет-площадки предлагают контент, с которым ни один ребенок не должен вообще сталкиваться.

"Big Tech (термин, используемый для обозначения несколько крупнейших компаний в отрасли информационных технологий, – Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft. – "ГОРДОН") разработали свои платформы, чтобы поймать в ловушку и эксплуатировать детей для большего количества лайков, просмотров и покупок. Поколения детей вырастают в онлайн-пространствах, охваченных полнейшей коммерциализацией маркетинга влияния, табачных компаний, фаст-фудов и алкогольных брендов", – обосновал необходимость принятия законопроекта Блюменталь.

Сенаторы предлагают запретить:

автоматическое воспроизведение видео (речь идет об автоматической загрузке нового видео после завершения воспроизведения текущего);

push-уведомления;

значки и другие награды пользователям за проведенное время в сети.

Кроме того, сенаторы считают, что сайты должны прекратить рекомендовать контент о табаке и алкоголе, а также видео, в которых влиятельные лица что-то рекламируют (в том числе видео распаковки каких-то товаров).

The Verge отмечает, что, в случае принятия, этот законопроект заставит такие компании, как YouTube и TikTok, полностью поменять свое отношение к контенту для детей и изменить алгоритмы работы. К примеру, видео распаковки товаров очень популярны в YouTube. Каждый подобный ролик на одном из самых популярных детских каналов – Ryan's World – получает от нескольких сотен тысяч до миллионов просмотров. И хотя KIDS Act не запрещает такой контент, он запрещает YouTube рекомендовать его детям, что сильно ограничит распространение видео на платформе, считает издание.

San Francisco Chronicle предполагает, что крупные технологические компании будут противодействовать принятию законопроекта, поскольку он может уменьшить их прибыль.

В США с 2000 года действует закон о защите конфиденциальности детей в интернете (известный как COPPA), его сооавтором был Марки. Закон регулирует правила обработки персональных данных интернет-пользователей младше 13 лет. Авторы обязаны соблюдать его вне зависимости от того, в какой стране они находятся, сказано в правилах YouTube. Согласно этому закону, все авторы на видеохостинге должны указывать, предназначены ли их видео для детей. За нарушение этого закона корпорация Google, которой принадлежит YouTube, в 2019 года в США согласилась выплатить рекордный штраф – $170 млн.

Сертифицированный YouTube-специалист, стратег украинского фестиваля видеоблогеров VideoZhara Николай Рогинец отметил в Facebook, что главный вопрос, который возникает после прочтения законопроекта: как платформы будут определять возраст пользователей.

"И как много пользователей они потеряют, выпилив запрещенные (корневые на самом деле) функции? Что будет делать TikTok и другие, для которых эта аудитория основная, а модель монетизации полностью построена на инфлюенсер-маркетинге? А с агентствами и прочими жителями, пощипывающими траву на этой поляне, [что будет]?" – написал он.

По мнению Рогинца, даже если законопроект не будет принят, сама инициатива говорит о том, что "рынок начали регулировать, и этот процесс необратим". "Платформам для выживания нужно брать инициативу в свои руки и начинать активнее ужесточать свои правила. Уходят времена Дикого запада в онлайн-видео", – считает эксперт.

Как сообщает YouTube, ежемесячно видеохостинг посещает более 1,9 млрд авторизованных пользователей. Платформа доступна в 91 стране.