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Действия топ-менеджера "Энергоатома" Хартмута привели к убыткам компании на 210 млн грн за неделю – эксперт

Один из вице-президентов государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Якоб Хартмут, исполняя обязанности главного трейдера компании, совершил ряд ошибок, которые привели к резкому падению цен на рынке: "Энергоатом" начал продавать электроэнергию на 17 коп. за кВт-ч ниже своей себестоимости, из-за чего в день несет примерно 31,5 млн грн прямых убытков, заявил эксперт энергетических рынков Центра Разумкова Максим Белявский, ссылаясь на свои источники.

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Белявский: Действия Хартмута озадачили рынок. Они свидетельствуют либо о профессиональной некомпетентности, либо о хитром замысле
Белявский: Действия Хартмута озадачили рынок. Они свидетельствуют либо о профессиональной некомпетентности, либо о хитром замысле
Фото: ubr.ua

Из-за действий одного из вице-президентов государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута "Энергоатом" за неделю понес 210 млн грн убытков, заявил эксперт энергетических рынков Центра Разумкова Максим Белявский.

В своей статье "Немецкое горе: -210 млн "Энергоатома" за неделю", опубликованной на сайте "Петр и Мазепа" 23 октября, он пишет, что в компании отправили в отпуск ряд ключевых сотрудников отдела "Энергоатом-трейдинг", а Хартмут на это время стал исполняющим обязанности главного трейдера.

Беляевский, ссылаясь на свои источники, заявил, что топ-менеджер совершил ряд ошибок, которые привели к обвалу цен на рынке: "Энергоатом" начал продавать электроэнергию на 17 коп. за кВт-ч ниже своей себестоимости, из-за чего в день несет примерно 31,5 млн грн прямых убытков.

"За неделю получается 210 млн грн со знаком "минус". Шикарный подарок под елку. Подобные действия Якоба Хартмута озадачили рынок. Они свидетельствуют либо о профессиональной некомпетентности, либо о хитром замысле. Такой себе мотив, направленный на снижение цен на рынке для продажи электроэнергии "Энергоатома" в адрес отдельных трейдеров по заниженным ценам. В любом случае эти действия не были и не имели ничего общего с тактикой зарабатывать больше. Вопрос, какие есть рычаги влияния на "Энергоатом"? Кто ответит за потерянные сотни миллионов на ровном месте? Убежден – никто. Потому что то, что касается биржевых торгов и трейдерского поведения в Украине, не понимают ни в одном из государственных органов", – написал он.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%, сказано на сайте предприятия.

По итогам первых шести месяцев 2020 года "Энергоатом" получил 2,65 млрд грн чистого убытка против 1,114 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: Украина, электроэнергия, Энергоатом, обвал, убытки, рынок
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