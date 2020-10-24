Действия топ-менеджера "Энергоатома" Хартмута привели к убыткам компании на 210 млн грн за неделю – эксперт

Один из вице-президентов государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Якоб Хартмут, исполняя обязанности главного трейдера компании, совершил ряд ошибок, которые привели к резкому падению цен на рынке: "Энергоатом" начал продавать электроэнергию на 17 коп. за кВт-ч ниже своей себестоимости, из-за чего в день несет примерно 31,5 млн грн прямых убытков, заявил эксперт энергетических рынков Центра Разумкова Максим Белявский, ссылаясь на свои источники.

Из-за действий одного из вице-президентов государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута "Энергоатом" за неделю понес 210 млн грн убытков, заявил эксперт энергетических рынков Центра Разумкова Максим Белявский.

В своей статье "Немецкое горе: -210 млн "Энергоатома" за неделю", опубликованной на сайте "Петр и Мазепа" 23 октября, он пишет, что в компании отправили в отпуск ряд ключевых сотрудников отдела "Энергоатом-трейдинг", а Хартмут на это время стал исполняющим обязанности главного трейдера.

Беляевский, ссылаясь на свои источники, заявил, что топ-менеджер совершил ряд ошибок, которые привели к обвалу цен на рынке: "Энергоатом" начал продавать электроэнергию на 17 коп. за кВт-ч ниже своей себестоимости, из-за чего в день несет примерно 31,5 млн грн прямых убытков.

"За неделю получается 210 млн грн со знаком "минус". Шикарный подарок под елку. Подобные действия Якоба Хартмута озадачили рынок. Они свидетельствуют либо о профессиональной некомпетентности, либо о хитром замысле. Такой себе мотив, направленный на снижение цен на рынке для продажи электроэнергии "Энергоатома" в адрес отдельных трейдеров по заниженным ценам. В любом случае эти действия не были и не имели ничего общего с тактикой зарабатывать больше. Вопрос, какие есть рычаги влияния на "Энергоатом"? Кто ответит за потерянные сотни миллионов на ровном месте? Убежден – никто. Потому что то, что касается биржевых торгов и трейдерского поведения в Украине, не понимают ни в одном из государственных органов", – написал он.